Le Novitchok a finalement tué en Grande-Bretagne

La victime, Dawn Sturgess, était âgée de 44 ans. Elle et un homme de 45 ans du nom de Charlie Rowley ont été exposés au Novitchok le 30 juin à Amesbury, ville du sud de l'Angleterre située non loin de Salisbury. C'est à Salisbury que l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia avaient été empoisonnés le 4 mars.