Le Parlement britannique se penche sur l'union douanière de l'après-Brexit

Après un échec gouvernemental évité de justesse ce mardi, le texte d'accord sur le Brexit continue son examen au Parlement britannique. Au menu: union douanière et transposition du droit européen au droit national.

Deuxième jour d'examen de l'accord sur le Brexit au Parlement britannique. Ce mardi, le gouvernement de Theresa May a réussi à faire tomber au Parlement l'ensemble des amendements examinés au prix d'un compromis avec les pro-européens au sein du parti conservateur. Le reste des modifications soumises par la Chambre des Lords est examiné ce mercredi.

Les amendements à l'étude

Bien que la date du Brexit ait été confirmée au 29 mars 2019 , la poursuite d'une union douanière avec l'UE est un sujet majeur dans les négociations de ce mercredi. The Guardian reprend les principaux amendements étudiés ce jour.

> Quelle union douanière avec l'UE? Le gouvernement a trouvé un arrangement avec sa majorité et un amendement de compromis, porté par des députés pro et anti-Brexit, devrait être adopté. Ils avancent l'idée d' "une" union douanière.

> Espace économique européen . L'amendement veut obliger le gouvernement à donner la priorité au maintien dans l'espace économique européen, sur le modèle de l'option norvégienne. Le parti travailliste a incorporé son propre amendement qui souhaite "assurer le Royaume-Uni d'un accès intégral au marché interne de l'UE, soutenu par des institutions et régulations communes."

Les 27 sièges vacants seront redistribuées entre ces États-membres sous-représentés: la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Suède, l'Autriche, le Danemark, la Slovaquie, la Finlande, la Croatie et l'Estonie bénéficieront de cette recomposition. Aucun État ne perdra de député.

Autre conséquence du Brexit, la diminution du nombre de sièges au Parlement européen. Lors de la prochaine législature, il y aura 705 parlementaires contre 751 aujourd'hui. Parmi les 73 places du Royaume-Uni, 46 seront gardées en réserve pour être allouées à de nouveaux pays adhérents à l'Ue ou préservées pour garder l'institution plus petite.

> Enfants réfugiés. L'amendement sollicite la recherche d'un accord pour maintenir le droit pour les enfants réfugiés dans un État membre de rejoindre leur famille au Royaume-Uni, après le Brexit. Selon The Guardian, le gouvernement devrait proposer la recherche d'un accord avec l'UE pour que ces enfants puissent rejoindre les membres de leur famille qui résident légalement sur le sol britannique.

> Coopération continue. Il s'agit de formaliser l'idée que le droit européen puisse persister dans le droit britannique et que le Royaume-Uni reste au sein des agences européennes. Ce point-là devrait être accepté.

> Remise en cause de la loi britannique. La proposition des Lords est de garantir le droit de contester une loi nationale si elle ne parvient pas à être en adéquation avec les principes fondamentaux de l'UE tels que déterminés par le Cour de Justice de l'UE. Selon The Guardian, le gouvernement accepterait l'amendement si le délai de remise en cause d'une loi est limité à trois ans.