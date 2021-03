Le Parlement européen adopte le plan "InvestEU" pour soutenir les PME

Ce programme succède au plan Juncker, lancé par la Commission et la BEI en 2015. Ce plan, prolongé d'un an en 2020, avait suscité plus de 500 milliards d'euros d'investissements, contre un objectif initial de 315 milliards. Cet argent avait permis de soutenir plus de 4,4 millions de PME. En Belgique, il avait permis de générer 8,3 milliards d'euros supplémentaires, et de soutenir plus de 8.000 PME.