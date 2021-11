Le Parlement européen adopte une PAC très controversée

Les députés européens ont adopté la réforme de la politique agricole commune (PAC) pour la période 2021-2027. Le texte comporte pour la première fois un volet écologique, mais il est jugé insuffisant par les Verts.

Les députés européens ont donné leur feu vert, mardi à Strasbourg, à la nouvelle politique agricole commune (PAC) pour 2021-2027. Le vote a été précédé d'un intense débat autour des enjeux écologiques, durant lequel une rupture est apparue entre une majorité composée de la démocratie chrétienne (PPE), des libéraux (Renew Europe) et d'une partie des sociaux-démocrates (S&D) et une minorité réunissant les Verts, des élus S&D et la gauche radicale (GUE).

Dotée d'un budget de 387 milliards d'euros, soit plus d'un tiers du budget de l'UE, la PAC comporte 270 milliards d'aides directes destinées à plus de 10 millions d'agriculteurs, l'essentiel allant à la France et aux grandes exploitations.

Il aura fallu plus de deux ans aux Européens pour s'accorder sur cette réforme, sur base d'une proposition initiale de la Commission. Une période d'intenses pourparlers, de coups de poker et de bluffs, à la mesure des montants et des enjeux. Cette fois, la négociation se doublait d'un volet environnemental âprement discuté, vu la montée en puissance de la lutte contre le réchauffement climatique.

Ecorégimes

La réforme prévoit d'octroyer au moins 25% des aides directes à des "écorégimes", avec la possibilité de n'octroyer que 20% les deux premières années. Concrètement, chaque État européen devra préparer un "plan stratégique", pour fin 2021, dans lequel il détaillera comment il compte distribuer ces aides. La Commission européenne vérifiera la compatibilité de ces plans nationaux avec le Pacte Vert, c'est-à-dire les objectifs climatiques de réduction des gaz à effet de serre, de diminution de 50% des pesticides d'ici 2030, et d'affectation d'un quart des terres à la culture bio.

"C'est la plus importante réforme de la PAC depuis 1992." Peter Jahr Eurodéputé allemand (PPE)

Par ailleurs, au moins 10% des aides directes devront être affectées aux petites et moyennes exploitations. Une réserve permanente de 450 millions d'euros sera constituée en cas d'instabilité des prix.

"C'est la plus importante réforme de la PAC depuis 1992", s'est félicité l'Allemand Peter Jahr, rapporteur du PPE, évoquant "deux années de travaux avec des sueurs froides". "Une part de 25% ira aux projets écologiques, c'est une première. On aurait pu faire mieux, mais nous avons donné une marge de manœuvre aux États qui veulent faire plus."

La libérale Ulrike Müller a salué la réforme et relevé un bémol. "La proposition de la Commission est arrivée avec huit mois de retard", a-t-elle déploré.

"Pas une, mais 27 PAC différentes"

Pour les Verts, cette réforme est insuffisante. "La nouvelle PAC ne permet ni de réduire les inégalités sociales, ni d'atteindre les objectifs climatiques", a tranché le Lituanien Bronis Rope, "à la fin, nous n'aurons pas une, mais 27 PAC différentes".

"Quand on parle d'écorégimes, c'est du 'greenwashing'." Philippe Lamberts Coprésident des Verts européens

Les écologistes fulminent envers la Commission européenne d'Ursula von der Leyen, à laquelle ils avaient apporté leur soutien lors de son investiture. "Durant les négociations, nous avons attendu de von der Leyen qu'elle retire le texte pour qu'elle revienne avec un autre, conforme au Pacte Vert", a dit le Belge Philippe Lamberts, coprésident des Verts. "C'est une PAC qui n'a plus de C, plus rien de commune, puisqu'on externalise l'essentiel aux États membres. Les exploitations ne pourront pas faire plus de 30% d'écologique. Quand on parle d'écorégimes, c'est du 'greenwashing', on pervertit les mots pour dire le contraire de ce que l'on veut dire."

Le socialiste belge Marc Tarabella a voté contre. "Cette nouvelle PAC est une catastrophe, un texte qui ne répond ni aux enjeux agricoles ni aux enjeux environnementaux. Une réforme en profondeur était indispensable, elle n'a pas eu lieu", a-t-il résumé.

