Le Parlement européen bloque la réforme du droit d'auteur

Le Parlement européen a voté de justesse (318 voix contre 218 et 31 abstentions) pour rejeter ce mandat de négociation. Au grand dam des artistes et des organisations d'éditeurs de presse, les eurodéputés ont choisi de discuter plus en profondeur la proposition. La position de l'hémicycle fera désormais l’objet d’un débat, d’amendements et d’un vote pendant la prochaine session plénière, en septembre.