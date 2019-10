Le Parlement européen condamne à l'unanimité l'agression turque en Syrie

Les députés européens ont condamné avec une rare unanimité l'invasion turque dans le nord-est de la Syrie. Ils réclament des sanctions économiques contre la Turquie, la suspension des aides de préadhésion et l'intervention de l'ONU dans la soi-disant "zone de sécurité".

Le Parlement européen a condamné fermement l'agression turque en Syrie , ce mercredi lors d'un débat de plus de deux heures en session plénière à Strasbourg. Tous ont déploré l'abandon des Kurdes alors qu'ils étaient en première ligne face aux terroristes du groupe Etat islamique. Pour une fois, les députés européens se sont exprimés d'une seule voix. Et c'est au président turc Recep Tayyip Erdogan que revient le mérite de cette unité.

Rencontre le 22 octobre entre les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine

Les critiques n'ont pas fusé qu'en direction d'Ankara. Plusieurs députés ont remis en cause la faiblesse de la réaction de l'Union européenne face à l'invasion turque. D'autres ont fustigé le retrait américain ordonné par Donald Trump et dénoncé la collusion entre la Russie et la Turquie.