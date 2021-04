Le Parlement européen met un point final au Brexit

Au Parlement européen, il ne se trouvait ce mardi que l'extrême droite pour se réjouir de l'étape ultime du Brexit. "Je souhaite bon vent au Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne et j'espère que le Danemark fera de même", a lâché le Danois Peter Kofold, lors d'un débat sur le Brexit précédant un vote historique. L'intervention, accueillie par un silence glacial, ne reflétait en rien celles de la majorité des élus se succédant à la tribune, au cours d'une matinée chargée de regrets. Cinq ans après le référendum britannique, l'assemblée européenne s'est réservé le dernier mot d'un lent et douloureux divorce.

Les députés européens votent mardi soir l'accord commercial et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni, conclu à la hussarde le 24 décembre dernier et qui règle la relation future entre Britanniques et Européens. Le résultat du scrutin, communiqué mercredi, ne fait aucun doute. Près des trois quarts des 705 eurodéputés devraient approuver cet accord. Le vote de l'assemblée était devenu urgent, la période d'application provisoire du texte prenant fin vendredi. C'est le point d'orgue de la procédure de ratification.