Le Parlement européen s'apprête à investir la Commission von der Leyen

Les députés européens devraient élire ce mercredi la nouvelle Commission européenne. Sa présidente, Ursula von der Leyen, a présenté une équipe quasi paritaire hommes-femmes, chargée d'appliquer un programme ambitieux, centré sur le climat et le numérique.

Après un court débat, les députés européens devraient voter vers 13h en faveur de la nouvelle Commission européenne. Sans surprise, la tripartite démocrate-chrétienne ( PPE ), socialiste ( S&D ) et libérale ( RE ) soutient le nouvel exécutif européen. La Commission von der Leyen entamera dès le 1er décembre son mandat de cinq ans .

Le collège de 27 commissaires, y compris la présidente von der Leyen, ne comportera aucun membre britannique . Il comptera 13 femmes et 14 hommes, une quasi-parité jamais atteinte.

Climat et numérique

La nouvelle présidente de la Commission européenne a promis aux députés "une transformation climatique et numérique" . Une économie décarbonée est, à ses yeux, un défi "existentiel" qui doit être relevé par d'importants investissements dans les technologies renouvelables, grâce au soutien de la BEI et la création d'une banque pour le climat.

"Si nous faisons bien notre travail, l'Europe de 2050 sera le premier continent neutre en carbone. Elle restera l'économie assurant la plus grande égalité entre le social et l'économie, a-t-elle dit, évoquant "les gens qui veulent faire la différence en changeant leur mode de vie pour protéger le climat" et promettant "une transformation inclusive".