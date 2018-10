Le Parlement européen veut interdire les plastiques à usage unique

Les eurodéputés ont adopté ce mercredi une législation interdisant les plastiques à usage unique tels que les couverts ou les cotons-tiges, qui représentent jusqu’à 70% des déchets marins. La liste ne contient pas les bouteilles et plastiques et les filtres de cigarettes.

Ces plastiques représentent jusqu'à 70% des déchets marins, une pollution sans précédent menaçant l'équilibre de la faune et de la flore des océans. Les plastiques se dégradent lentement, ce qui explique leur présence massive dans la mer. On retrouve d'importantes concentrations de micro-plastiques dans l'estomac des mammifères marins, les tortues et les poissons. Des études récentes ont montré que ces micro-plastiques se retrouvent ensuite dans le système digestif humain.