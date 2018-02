Le Parlement néerlandais reconnaît le génocide arménien

Les députés néerlandais ont adopté un texte reconnaissant le "génocide" arménien de 1915, rejoignant ainsi la dizaine d'autres pays de l'Union européenne, dont la Belgique, qui ont déjà fait de même.

Les députés néerlandais ont voté massivement ce jeudi en faveur de la reconnaissance du génocide arménien et de l'envoi d'un représentant du gouvernement à Erevan le 24 avril pour la commémoration des massacres perpétrés entre 1915 et 1917.

A l'issue d'un vote qui devrait faire monter d'un cran les tensions entre La Haye et Ankara, la chambre basse du Parlement a approuvé par 142 voix contre trois une motion proposant "que le Parlement parle en termes clairs du génocide arménien".

"Nous rendrons hommage aux victimes et aux proches de tous les massacres de minorités." Sigrid Kaag Ministre des Affaires étrangères

Le gouvernement néerlandais s'est toutefois distancié de cette motion. "Nous partageons toujours le désir de voir les parties impliquées se réconcilier, mais le gouvernement voit la manière d'y parvenir différemment que la motion proposée", a déclaré Sigrid Kaag, qui fait fonction de ministre des Affaires étrangères.

"Nous rendrons hommage aux victimes et aux proches de tous les massacres de minorités", a-t-elle dit, soulignant que le gouvernement ne jugera pas s'il s'agit ou non d'un génocide. Après avoir reconnu en 2004 le caractère génocidaire des massacres et déportations survenus entre 1915 et 1917, l'exécutif néerlandais a toujours évoqué la "question du génocide arménien", ce qui restera le cas, a répété Sigrid Kaag.

Les faits

Les Arméniens estiment qu'un million et demi des leurs ont été tués de manière systématique à la fin de l'Empire ottoman entre 1915 et 1917. Nombre d'historiens et plus de vingt pays, dont la Belgique, a France, l'Italie et la Russie, ont reconnu qu'il y avait eu un génocide.