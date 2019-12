Le Premier ministre maltais s'attire les foudres du Parlement européen

"Chaque jour que vous êtes au pouvoir, c’est une honte pour la démocratie et pour la mémoire de Daphne Galizia, une gifle aux Maltais. Vous devez démissionner, Monsieur le Premier ministre Joseph Muscat!". Ces mots, très durs et inhabituels, viennent d’Esteban Gonzalez Pons, le ténor du PPE (démocratie chrétienne), le plus grand parti politique européen.