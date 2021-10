Le Premier ministre milliardaire remporte les législatives en Tchéquie

Le vainqueur des élections aura toutefois du mal à former une majorité. Il doit en outre faire face à des accusations de malversations et de conflits d'intérêts.

Les résultats partiels indiquent que le parti centriste ANO du milliardaire populiste est arrivé en tête avec 28% des voix, en dépit de nombreuses accusations de malversations financières et une semaine seulement après avoir été cité dans l'enquête Pandora Papers.

La coalition Ensemble, composée du Parti démocratique civique de droite, de TOP 09 (centre-droite) et de l'Union chrétienne démocrate (centre), est arrivée en deuxième position avec plus de 27% des voix, après dépouillement d'un peu plus de 90% des votes.