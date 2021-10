Le Premier ministre polonais dénonce le "chantage" de l'UE

Pour rappel, la Pologne est en conflit ouvert avec Bruxelles depuis plusieurs années pour les réformes judiciaires mises en œuvre par le parti populiste de droite, Droit et Justice (PiS). Mais ce conflit a culminé récemment avec l'arrêt historique du Tribunal constitutionnel polonais. La juridiction, proche du parti au pouvoir, a jugé certains articles des traités de l'UE "incompatibles" avec la Constitution nationale .

La Commission prépare sa riposte

"Je suis profondément inquiète ." Ce jugement, sans précédent, "remet en cause les fondations de l'Union européenne", a lancé, ce mardi, Ursula von der Leyen . "Nous ne laisserons pas nos valeurs communes être mises en danger. La Commission agira ", a-t-elle promis aux eurodéputés, qui réclament une ligne dure contre Varsovie.

"Il faut qu'il y ait à la fois des investissements et des réformes."

Une autre option serait de retenir les fonds européens à destination de la Pologne issus du budget de l'UE et de son fonds de relance post-pandémie. Ursula von der Leyen a également évoqué la possibilité d' utiliser l'article 7 du traité de l'UE , en vertu duquel les droits d'un État membre peuvent être suspendus s'ils ont enfreint les valeurs fondamentales de l'Union.

Quid du plan de relance?

"On va continuer à débattre de ce plan. Il faut qu'il y ait à la fois des investissements et des réformes, et ces réformes portent sur l'indépendance de la justice, donc nous attendons un message clair en la matière. L'analyse va continuer", a-t-il déclaré à l'AFP, à l'entrée d'une réunion des ministres européens à Luxembourg.