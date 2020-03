Le Président Erdogan réclame le soutien de l'Europe et de l'Otan

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan était à Bruxelles pour réclamer le soutien politique, financier et militaire des Européens. Pour l'Europe, toute nouvelle aide suppose que la Turquie empêche les migrants d'atteindre les frontières grecque et bulgare.

L'objectif était de rapprocher les deux camps sur la question migratoire, après que la Turquie ait renoncé fin février à appliquer le pacte migratoire conclu en 2016 avec l'UE, en raison du refus des Européens de l'appuyer dans son bras de fer militaire avec la Syrie et son allié russe dans la province d'Idlib. Depuis lors, des dizaines de milliers de migrants ont convergé vers les frontières grecque et bulgare.

Ankara veut "un soutien concret"

La Turquie a subi de lourdes pertes dans la poche d'Idlib (nord-est de la Syrie), où sont stationnés 12.000 militaires turcs. Depuis janvier dernier, la Syrie a lancé une offensive avec le soutien de son allié russe contre la province d'Idlib, où sont retranchés les derniers rebelles syriens et des djihadistes islamistes. Cette flambée de violence a provoqué une catastrophe humanitaire et l'exode de plus d'un million de personnes, piégées entre l'assaillant et la frontière turque.