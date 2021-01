Le Royaume-Uni mise sur les ports francs

Ces zones franches spécifiques, situées près de grandes plateformes de fret, permettront de fabriquer ou reconditionner des produits à partir de matières premières ou de biens importés d’autres pays, puis de les ré-exporter, sans payer la moindre taxe. Elles sont censées attirer plusieurs centaines de millions de livres d’investissements et créer des dizaines de milliers d’emplois . Elles représentent une évidence pour le Royaume-Uni post-Brexit, qui doit à la fois “reprendre le contrôle” et rester au coeur des circuits de marchandises, notamment en provenance des États-Unis vers l’Union européenne.

"Une fuite en avant"

Sept zones de ce type ont existé au Royaume-Uni entre 1984 et 2012, avec des résultats plus que mitigés, qui n’ont pas du tout stoppé le creusement du fossé entre le nord et le sud de l’Angleterre. L’opposition travailliste a rappelé que les nouveaux investissements massifs espérés n’étaient jamais arrivés et que ces zones étaient surtout connues pour favoriser la fraude et l’évasion fiscale. Le secrétaire d’État du cabinet fantôme pour le commerce extérieur, Barry Gardiner, a décrit ces projets comme une "fuite en avant". "Les ports francs risquent de pousser des entreprises à fermer un espace dans une partie du pays afin d’exploiter les incitations fiscales, et surtout à détériorer le droit du travail."