"Le Royaume-Uni s'empare du vaccin, c'est une honte"

"Pfizer et Moderna respectent leurs engagements. Les livraisons sont régulières. Le problème, c'est AstraZeneca. Nous attendions des millions de doses et nous n'avons reçu qu'un quart", a-t-elle dénoncé, sur la sellette. "Nous utiliserons tous les instruments à notre disposition pour obtenir les doses prévues ." La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, envisage de suspendre des exportations de vaccins d'AstraZeneca vers le Royaume-Uni. Plusieurs usines européennes, dont une en Belgique, sont concernées.

Bloquer les exportations?

"Oui, c'est une honte", a répondu Sandra Gallina, s'étonnant qu'AstraZeneca "produit en se fondant sur une seule usine européenne" basée aux Pays-Bas, alors que les plans d'exportation prévus dans les contrats mentionnent cinq usines. "Les mauvais résultats d'AstraZeneca posent un problème de réputation à la Commission et aux États européens" , a-t-elle conclu.

Problème de répartition

La répartition des vaccins entre les États membres pose aussi problème. Pour rappel, les vaccins sont achetés par les gouvernements sur base de contrats négociés par la Commission, la répartition se faisant au prorata de la population de chaque pays. Depuis un certain temps, l'Autriche et plusieurs autres États jugent ce système inéquitable . Le Chancelier Sebastian Kurz soupçonne que "des accords connexes" ont été conclus par certains pays avec les laboratoires.

Sandra Gallina relativise. Selon elle, plusieurs États n'ont pas pris leur part au début de la campagne et "le surplus de doses a été absorbé par d'autres pays ". I l y a aussi eu des "livraisons accélérées" ou "actions SOS" pour certains pays .

"Des troubles très dangereux"

"Le comité d'expert a conclu qu'il n'y avait pas de risque de thrombose", a-t-elle dit aux députés de la commission Environnement, "mais pendant l'enquête, nous avons commencé à constater un nombre réduit de troubles très dangereux pouvant être considérés comme mortels, ce qui fait que nous avons demandé des informations de manière très urgente." L'EMA "n'est pas en mesure d'exclure un lien entre ces cas et le vaccin" et "attend le résultat de ces études plus poussées".