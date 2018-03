Le Royaume-Uni suspend tout contact avec la Russie

Après avoir jugé la Russie "coupable" de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique, Londres expulse 23 diplomates russes et gèle les contacts avec Moscou.

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé ce mercredi l'expulsion de 23 diplomates russes du Royaume-Uni, la plus grosse expulsion depuis 30 ans, après avoir jugé la Russie "coupable" de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique. "Ces 23 diplomates russes ont été identifiés comme des agents de renseignement sous couverture", a dit la dirigeante britannique, ajoutant qu'ils avaient une semaine pour quitter le pays.

"Il n'y a aucune conclusion possible autre que celle de la culpabilité de l'Etat russe dans la tentative de meurtre de M. Skripal et sa fille (...)", a-t-elle déclaré devant la Chambre des communes. L'ancien agent double, 66 ans, et sa fille Ioulia, 33 ans, ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier sur un banc de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

La cheffe du gouvernement a également annoncé la "suspension des contacts bilatéraux" avec Moscou. La Russie disposait jusqu'ici de 59 diplomates accrédités au Royaume-Uni. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ne pourra finalement pas se rendre au Royaume-Uni.

"Nous allons geler les actifs de l'Etat russe partout où nous avons la preuve d'une menace", a ajouté Theresa May, qui a également indiqué que d'autres sanctions suivraient s'il y avait de nouvelles provocations de la Russie.

"Il n'y aura pas de représentants britanniques diplomatiques ni royaux à la Coupe du monde en Russie", a également indiqué Theresa May, qui dit regretter "la voie" suivie par le président russe. "Beaucoup d'entre nous ont tourné leurs regards avec espoir vers la Russie post-soviétique. Nous voulions une meilleure relation et il est tragique que le président Poutine ait choisi de suivre cette voie", a-t-elle dit.

Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra ce soir à 20h, tandis qu'un Conseil de l'OTAN aura lieu ce jeudi.

Sur les marchés des changes, la livre sterling a effacé ses gains face au dollar à la suite de ces accusations.

Réponse ferme de la Russie