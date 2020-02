Le Sénat italien donne son feu vert à un procès contre Salvini

Le roi est nu. Dépossédé de son immunité parlementaire, abandonné par ses pairs au Sénat, le secrétaire de la Ligue, Matteo Salvini, devra affronter un long et périlleux procès. L’accusation portée contre lui est très grave et représente une première dans l’histoire politique italienne en matière d’immigration. Poursuivi par le tribunal des ministres de Catane pour "séquestration de migrants", l’ancien ministre de l’Intérieur est accusé "d’abus de pouvoir" pour avoir bloqué au mois de juillet dernier, contre toute logique et sans la moindre compassion, 131 migrants à bord du bateau Gregoretti des gardes-côtes italiens.