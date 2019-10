Le Vlaams Belang défile à Barcelone pour l'indépendance de la Catalogne

Samedi à Barcelone, l’extrême droite flamande défilait aux côtés des indépendantistes catalans, rapporte la presse espagnole. Des drapeaux flamingants, arborant le lion des Flandres noir sur fond jaune, flottaient aux côtés des drapeaux rouge et jaune catalans, en plein cœur de la manifestation.

Ce n’est pas la première fois que le parti d’extrême droite flamand soutient la cause catalane. Lors des déplacements du leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont, exilé en Belgique, il n’est pas rare de voir quelques militants exhiber leurs couleurs. Un entourage embarrassant pour un homme qui se dit plutôt centriste.

Les partisans de Carles Puigdemont défilant à Barcelone sont-ils informés du fait que le Vlaams Belang siège au Parlement européen avec l’extrême droite européenne pure et dure, du Front national de Marine Le Pen à la Ligue de Matteo Salvini? Ont-ils eu vent de l’odyssée amicale de l’ancien président du Vlaams Belang, Filip de Winter, allé soutenir il y a trois ans ses amis d’Aube dorée, le parti néonazi grec traquant les migrants à coups de barres de fer et de fusées?

S’ils ne sont pas au courant à Barcelone, Carles Puigdemont, présent en Belgique depuis deux ans et attentif à sa politique, ne peut l’ignorer.

De deux choses l’une. Soit l’exil de l’icône de l’indépendantisme catalan l’empêche de communiquer avec ses ouailles. Soit la cause indépendantiste catalane est prête à ramasser tout ce qui traîne en politique pour défendre sa cause, au risque de pactiser avec des fascistes. Cela pose question, non seulement pour l’avenir de la Catalogne, mais aussi de la Belgique, devenue un foyer de l’indépendantisme.