Le Wuhan allemand, laboratoire de la sortie de crise

Le 15 février, Heinsberg devenait l’épicentre du coronavirus en Allemagne. Dans le sillage de festivités du carnaval, le service des urgences de l’hôpital local recevait son premier patient corona, un homme de 47 ans, testé positif et placé en soins intensifs. La ville de 250.000 habitants – qui compte officiellement 1.287 personnes infectées, 34 morts et 554 personnes guéries – était aussitôt placée en quarantaine. "Nous sommes devenus les pestiférés de l’Allemagne", se souvient Stephan Pusch, le préfet élu de la commune. Aujourd’hui, le pic de contamination est passé dans la région de Heinsberg et la ville a pris des allures de laboratoire grandeur nature de la sortie de crise pour l’ensemble du pays.