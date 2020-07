Le bal des égoïsmes doit cesser

Plusieurs dirigeants bloquent tout, mettant de côté l'intérêt commun au profit de leur agenda politique national . Les quatre "frugaux" (Autriche, Pays-Bas, Suède, Danemark), conduits par le Premier ministre néerlandais Mark Rutte , sont réticents au plan de relance de 750 milliards destiné aux pays les plus touchés par la crise du coronavirus. Ils ne sont pas seuls à casser la dynamique. La Pologne et la Hongrie, où des régimes autoritaires menacent la justice et la presse, sont prêts à empêcher l'adoption d'un budget dont les aides seraient liées au respect de l'Etat de droit.

En France et en Allemagne, les deux grandes économies européennes, il existe un mécanisme de rééquilibrage et de solidarité entre les zones les plus riches et les plus pauvres, qui permet de tirer ces grandes nations vers le haut. Cette péréquation est la recette de leur force et de leur cohésion. Les gouvernements européens les plus réfractaires seraient bien inspirés d'adopter cette philosophie si demain, ils veulent que l'Europe, et eux-mêmes, continuent à peser dans le monde.