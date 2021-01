Le blocage de Trump électrise le débat européen sur la régulation des plateformes

Un mois après que la Commission européenne a déposé une proposition pour que les règles soient appliquées de la même manière en ligne qu’ailleurs, elle tend la main à l'administration Biden.

La prise d’assaut du Capitole aux États-Unis aura été le "11 septembre" des réseaux sociaux, estime le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton: rien ne sera plus comme avant. Cet événement et la décision de grands réseaux comme Facebook et Twitter de suspendre dans la foulée le compte privé que le président Donald Trump a utilisé pour encourager cette marche sur le Parlement, a ravivé l’urgence de répondre à la question de leur régulation en Europe.

Lundi, la chancelière allemande Angela Merkel est sortie du bois – par l’intermédiaire de son porte-parole – estimant que la suspension des comptes du président américain est «problématique» et qu’elle devrait relever d’un juge plutôt que d’entreprises privées. Un peu plus tôt, deux ministres d'Emmanuel Macron avaient délivré des messages similaires – "la régulation des gens du numérique ne peut pas se faire par l'oligarchie numérique elle-même", a notamment dit son grand argentier, Bruno Le Maire.

Un RGPD de la liberté d'expression

Le calendrier ne pouvait être plus opportun: la commission a proposé en décembre un nouvel encadrement des plateformes – le Digital Services Act – que le Parlement commençait à examiner ce lundi. La proposition législative mise sur la table le 15 décembre ("DSA" pour les initiés) vise à préciser les obligations des plateformes et assurer que les droits et obligations en ligne soient appliqués de la même manière qu'hors ligne.

"Si les règles du Digital Service Act avaient été d'application, les plateformes auraient agi plus tôt, avec un plus grand examen public, et auraient protégé les libertés plus efficacement." Agarwal Prabhat Commission européenne (DG Connect)

Le texte aurait-il suffi à prévenir les émeutes du Capitole? Oui, selon Agarwal Prabhat, chef d'unité à la Commission (DG Connect), qui présentait lundi la proposition aux députés européens. "Je pense que si les règles du DSA avaient été d'application (aux États-Unis, NDLR), les plateformes auraient agi plus tôt, avec un plus grand examen public, y compris par des chercheurs, et auraient protégé les libertés plus efficacement, notamment donnant des informations aux forces de l’ordre en temps opportun", a-t-il indiqué aux députés de la commission du Marché intérieur.

Tout en saluant la proposition comme un pas dans la bonne direction, le chef de file des chrétiens-démocrates européens (PPE) Manfred Weber avait appelé avant la réunion, dans les colonnes de Politico.eu, à davantage d’ambition pour "une approche réglementaire plus stricte". Et de comparer la démarche au Règlement général pour la protection des données: "Nous avons défini les standards pour le copyright et la protection des données (RGPD, NDLR). Nous avons besoin de faire pareil pour le discours démocratique."

Coopérer avec Washington

Le Digital Service Act devra donner aux plateformes des obligations et responsabilités claires et donner aux pouvoirs publics davantage de pouvoirs de mise en œuvre. Alors que les eurodéputés et les État-membres vont ajuster les curseurs proposés par la Commission, le commissaire Thierry Breton appelait lundi l’Union et l’administration Biden à joindre leurs efforts pour s’accorder sur des principes cohérents d’échelle mondiale. Et le Français d’estimer, dans une opinion notamment publiée par Le Figaro, que le DSA européen peut "aider à paver le chemin pour une nouvelle approche globale" en la matière au nom du l’intérêt général.