Le budget de l'Union mis au placard

Pourtant, le point avait purement et simplement disparu du projet de conclusions des dirigeants européens, jeudi. "Parce qu’il y a des arguments contraires", souligne un diplomate. Car sur un tel dossier, n’importe quel État membre peut à lui seul bloquer la négociation, et provoquer un échec éclatant de l’Union à la veille des élections. Ce qui serait du pain bénit pour les partis et gouvernements à tendance eurosceptique. "Personne n’est très chaud pour continuer. On n’adoptera pas le cadre financier pluriannuel avant les élections", assure ce diplomate de haut rang.