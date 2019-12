Le cabinet de Charles Michel composé de deux tiers de femmes et un tiers de Belges

La taille de cette structure, composée de 31 personnes de dix nationalités différentes, est comparable à celle de son prédécesseur Donald Tusk (32). Par contre, la parité et les affectations révèlent une volonté de changement et l'agenda stratégique du président Michel.

19 femmes

La cellule "Europe in the World" sera dirigée par la diplomate Maryem Van den Heuvel, une diplomate néerlandaise de très haut niveau que les Pays-Bas voient partir avec de grands regrets. Elle était l'ambassadrice des Pays-Bas en Belgique et a été membre de la Conférence sur l'Avenir de l'Europe. Cette cellule, chargée de la politique étrangère, compte six femmes et un seul homme, Tristan Aureau qui sera chargé du Brexit.