Le certificat de vaccination, une question de santé

Faut-il instaurer un certificat de vaccination contre le Covid-19? La question se pose de plus en plus en Europe, à mesure que les campagnes de vaccination avancent. Plusieurs pays comme la Grèce, Malte, l'Espagne, pour lesquels le tourisme est une importante source de revenu, souhaitent sa création pour relancer les voyages. D'autres, comme la France, estiment que le débat n'est pas mûr.

La question est sur la table des gouvernements européens depuis des mois. Et ils ont peur de trancher. La Commission européenne veut aller plus vite, considérant qu'il s'agit d'un "impératif médical". On ne peut que lui donner raison. C'est sur le terrain de la santé que la question se pose.