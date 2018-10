Le changement d'heure de ce dimanche sera-il réellement le dernier?

Pourquoi bannir l'heure d'hiver?

Les raisons principales en faveur de la fin de l’heure d’hiver sont généralement la sécurité routière et les effets négatifs sur le physique et le mental. Économiquement, par contre, cela n’a pas plus de sens. L’heure d’hiver permettait aux gens de moins allumer la lumière et de faire des économies.