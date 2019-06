Le chef de la diplomatie britannique juge possible une renégociation avec les Européens

Jeremy Hunt, le ministre britannique des Affaires étrangères candidat à la succession de la Première ministre Theresa May, s'est dit dimanche convaincu qu'une renégociation était possible pour éviter un Brexit sans accord, s'appuyant sur une conversation en ce sens avec Angela Merkel.

La chancelière allemande "a dit que, bien sûr, avec un nouveau Premier ministre britannique , nous (les 27 autres Etats de l'UE, ndlr) voudrions examiner toutes les solutions que vous avez " à proposer, a affirmé dimanche sur Sky News Jeremy Hunt, le ministre britannique des Affaires étrangères candidat à la succession de la Première ministre Theresa May, relatant une conversation avec Angela Merkel en marge des commémorations du Débarquement en Normandie.

Le ministre n'a pas précisé s'il faisait allusion à une renégociation de l'accord de sortie de l'UE conclu entre Londres et les Européens et rejeté par le parlement britannique -auquel les 27 n'entendent pas retoucher- ou de la Déclaration politique dessinant les contours de la relation post-Brexit.

La Première ministre Theresa May, qui a quitté vendredi la tête du Parti conservateur, reste chef du gouvernement jusqu'à ce que ce parti désigne d'ici à fin juillet son nouveau chef , qui deviendra aussitôt le chef du gouvernement.

"Nos amis et partenaires doivent comprendre que l'argent sera conservé jusqu'à ce que nous ayons plus de clarté sur la voie à prendre", a dit ce partisan du "Brexit" dans un entretien avec le Sunday Times.

"Dans un bon accord, l'argent est un excellent solvant et un très bon lubrifiant", a ajouté l'ancien ministre des Affaires étrangères.

L'accord conclu entre Londres et Bruxelles prévoit notamment le règlement des engagements pris par le Royaume-Uni dans le cadre du budget pluriannuel en cours (2014-2020), qui couvre également la période de transition prévue par l'accord. Le texte ne donne pas de chiffres pour la facture, mais une méthode de calcul. Le gouvernement britannique a avancé un montant compris entre 40 et 45 milliards d'euros, des chiffres non confirmés du côté de l'UE.