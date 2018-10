Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov reçoit le Prix Sakharov

Le Parlement demande sa "libération immédiate"

"Le prix lui a été attribué pour son courage et sa détermination", a dit le Président du Parlement européen Antonio Tajani, il est "devenu un symbole pour la lutte pour la libération des prisonniers politiques en Russie et dans le monde". "Nous appelons les autorités à le libérer immédiatement, et c'est urgent en raison de son état de santé suite à une longue grève de la faim. Sa bataille nous montre l'importance de défendre les droits humains, où que ce soit dans le monde".