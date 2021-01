Le débat autour de l’équilibre budgétaire divise la CDU

Le gouvernement allemand a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2021, du fait de la crise sanitaire. Le ministre de l’Économie, Peter Altmaier, CDU, s’attend à une hausse du PIB de 3% cette année, au lieu des 4,4% escomptés à l’automne dernier. L’économie allemande avait connu l’an passé une récession de 5%. "Il est à prévoir que l’activité soit fortement impactée par la crise sanitaire cette année encore, surtout en début d’année", a souligné le ministre. "Certaines branches n’ont connu aucune activité depuis un an", rappelle le gouvernement, citant notamment le tourisme, la culture et l'événementiel. Les commerces non essentiels sont fermés à travers tout le pays depuis mi-décembre, les restaurants, les cafés, les cinémas et salles de spectacle depuis novembre. Les restrictions sont pour l’instant prolongées jusqu’au 15 février.