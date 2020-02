Le dialogue reprend entre l'Espagne et les indépendantistes catalans

Les gouvernements espagnol et catalan ont repris le dialogue, trois ans après l'éclatement de la crise indépendantiste. Les premiers effets se sont fait sentir avec l'octroi d'un régime de semi-liberté pour Oriol Junqueras.

Pour la première fois depuis le début de la crise indépendantiste en Catalogne en 2017, les autorités espagnoles et catalanes ont convenu de reprendre le dialogue autour d'une table ronde visant à désamorcer la crise indépendantiste.

"Cette première réunion a permis de jeter les bases du dialogue. Nous avons pu constater la nature politique du conflit, qui nécessite une solution politique", dit une représentante du gouvernement catalan, Meritxell Serret. Les autorités espagnoles et les indépendantistes catalans ont convenu que cette table ronde sera "un instrument pour véhiculer une solution" et de "poursuivre les travaux pour promouvoir le dialogue, la négociation et l'accord".