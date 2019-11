Le discours unificateur d'Angela Merkel pour les 30 ans de la chute du Mur de Berlin

"Les valeurs qui fondent l'Europe, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit et la préservation des droits de l'Homme ne vont pas de soi" et "doivent toujours être défendues", a assuré la chancelière allemande dans la chapelle de la Réconciliation, un des lieux de mémoire de la division de la ville qui dura du 13 août 1961 au 9 novembre 1989.

Elle a aussi déposé une rose et une bougie au pied de restes du Mur sur la Bernauerstrasse, théâtre de drames lors la construction du Mur: les habitations se trouvaient du côté est de la ville et la chaussée côté ouest. "À l'avenir il convient de s'engager" pour défendre ces valeurs, a ajouté la chancelière, alors que le modèle de démocratie libérale est de plus en plus mis en cause dans le monde.