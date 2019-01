Le feu d'artifice de Juncker

Oh la belle bleue! Dans une interview au Welt am Sonntag, le président de la Commission européenne s’est livré à un feu d’artifice de déclarations politiques sans langue de bois.

Celle-ci, elle est pour la Roumanie , qui prenait, ce 1er janvier, la présidence du Conseil de l’Union européenne: "Le gouvernement de Bucharest n’a pas encore pleinement compris ce que signifie présider les pays de l’UE." Juncker souligne la nécessité, pour endosser ce rôle, d’être à l’écoute des autres et de mettre ses préoccupations au second plan – "J’ai quelques doutes à ce sujet ".

Oh la belle rouge! Pour les États de l’Union, cette fois: ils sont "d’une hypocrisie abyssale" quand on parle de la gestion des frontières: à défendre leurs prérogatives nationales contre le renforcement des contrôles communs, pourtant réclamés de longue date. Celle-ci, elle est pour Manfred Weber, candidat officiel du PPE, le parti politique de Juncker, pour lui succéder à la tête de la Commission. Quand on demande au Luxembourgeois quel sera son successeur, il répond: "Sans commentaire." Pas un mot pour le dauphin? On insiste. "Je ne suis pas du genre à tirer." Pour les bons vœux de Juncker, Weber repassera.