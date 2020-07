Le gouvernement Castex enfin au complet

Parmi ces nouveaux entrants, le conseiller de l'Elysée Clément Beaune (Affaires européennes) et les députés Bérangère Abba (Biodiversité), Nathalie Elimas (Education prioritaire), Sarah El Haïry (Jeunesse et engagement), Olivia Grégoire (Economie sociale, solidaire et responsable) et Joël Giraud (Ruralité).

Les secrétaires d'Etat reconduits sont Sophie Cluzel (Personnes handicapées), Jean-Baptiste Lemoyne (Tourisme, Français de l'étranger et francophonie), Cédric O (Transition numérique et communautés électroniques), Laurent Pietraszewski (Retraites et santé au travail) et Adrien Taquet (Enfance et familles).