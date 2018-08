Le gouvernement espagnol lance le processus d'exhumation de Franco

Ainsi l’a-t-il annoncé ce vendredi. "Nous célébrons les 40 ans de l'Espagne démocratique, d'un ordre constitutionnel stable et mûr (...) et ce n'est pas compatible avec une tombe d'Etat où l'on continue à glorifier la figure de Franco ", a insisté la numéro deux de l'exécutif Carmen Calvo devant la presse. "Nous ne pouvons pas perdre un seul instant", a-t-elle martelé.

Fracture dans le pays

Complexe monumental, tout en granite, situé dans les montagnes à 50 kilomètres de Madrid et surplombé par une croix de 150 mètres de haut, ce mausolée abrite aussi les restes de 27.000 combattants franquistes et d'environ 10.000 opposants républicains. Un peu plus de 21.000 on été identifies, 12.000 restent inconnues. Le tombeau est en général assez désert. Mais depuis que Franco fait la une des journaux, de nombreux Espagnols ont décidé d’y faire un tour, par curiosité.