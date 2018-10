Le gouvernement italien approuve le projet de budget 2019

Le gouvernement italien s'est mis d'accord ce lundi soir sur le projet de budget pour l'an prochain, qui confirme les objectifs en matière de déficit et de dépenses publics.

Le gouvernement italien a approuvé le projet de budget pour 2019. C'est ce qu'a annoncé le président du Conseil italien Giuseppe Conte, à l'issue d'une réunion avec ses ministres, ce lundi soir. Giuseppe Conte a expliqué que ce projet de loi de finances "respectait les promesses" faites par son gouvernement et qu'il "assurait le maintien en ordre des comptes publics".

Le gouvernement italien a envoyé ce cadre budgétaire à la Commission européenne pour évaluation et validation. L'exécutif européen peut demander des explications, voire une modification du projet de loi de finances s'il ne le juge pas conforme aux règles européennes.

La coalition formée par le M5S et la Ligue, au pouvoir depuis juin, a d'ores et déjà dévoilé le cadre budgétaire de ces trois prochaines années, avec un déficit attendu pour l'année prochaine à 2,4% du produit intérieur brut (PIB). Cet objectif est bien en deçà du plafond européen fixé à 3% du PIB mais marque un net accroissement comparé au 1,8% attendu cette année et à la trajectoire financière prévue par le précédent gouvernement.