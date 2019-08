Le gouvernement italien au bord de l'implosion

Trois ministres sur la sellette

Et les trois têtes qui risquent de tomber sont celles de Danilo Toninelli, ministre des Infrastructures et des Transports, visage emblématique de l’opposition du M5S au projet TAV; la ministre de la Défense Elisabetta Trenta, qui n’a pas hésité à critiquer l’orientation politique de Salvini, et surtout, le ministre de l’Economie et des Finances, Giovanni Tria, qui s’évertue depuis toujours à concilier les dérives anti-européennes du gouvernement italien avec l’historique allégeance de Rome à l’égard de Bruxelles.