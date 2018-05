Le groupe séparatiste basque ETA annonce sa dissolution

Dans une lettre datée du 16 avril et dévoilée ce mercredi, le groupe séparatiste basque ETA a annoncé sa dissolution.

Une "dissolution définitive et concluante." C'est ce qu'a annoncé le groupe séparatiste basque ETA dans un courrier adressé à des acteurs politiques et aux institutions espagnoles. Le journal El Diario a publié la lettre en question, datée du 16 avril.

Une annonce qui intervient peu après la présentation officielle des excuses du groupe ETA pour les victimes de sa lutte armée. Celle-ci avait pris une tournure particulièrement violente avec le recours aux assassinats politiques ou encore aux attentats à la bombe.

"Dissolution de toutes ses structures"

Étape essentielle à l'apaisement des tensions et à la paix, l'ETA a annoncé sa dissolution. "L'ETA a décidé de clore son cycle historique et sa fonction, en mettant fin à son parcours. Par conséquent, l'ETA a complètement dissous toutes ses structures et a considéré comme achevée son initiative politique."

"Nous n'avons pas été capables de parvenir à des accords, ni entre l'ETA et le goouvernement, ni entre les agents basques. C'est une responsabilité partagée et l'ETA en assume la part qui lui incombe" ETA

Il ne s'agit cependant pas encore de l'annonce officielle de la dissolution, a précisé un membre du gouvernement basque à l'AFP. "C'est une lettre que l'ETA a envoyée à des personnalités et des organisations qui ont participé il y a sept ans à la déclaration de Aiete", laquelle avait débouché sur l'abandon du recours à la violence par le groupe en octobre 2011. L'annonce intervient néanmoins à quelques jours de la conférence internationale de ce vendredi à Cambo-les-Bains, dont l'objectif est de poser les fondements de la paix.

L'ETA avait été formée en 1959 durant la dictature franquiste et avait fait au moins 829 morts dans des campagnes d'attentats menées en France et en Espagne pour l'indépendance du Pays Basque et de la Navarre.

Le groupe a récemment présenté ses excuses pour les victimes de la lutte armée et reconnu sa part de responsabilité. "Des années de confrontation ont laissé des blessures profondes et il faut leur prodiguer le soin approprié. Quelques unes sont encore en train de saigner car la souffrance n'est pas une chose du passé."

Plusieurs personnalités politiques comme le député Vincent Bru ou la sénatrice Frédérique Espagnac, tous deux élus en Pyrénées-Atlantiques, ont salué l'annonce de la dissolution du groupe.



Un nouveau cycle politique contesté

L'ETA avait procédé officiellement à l'abandon de sa lutte armée en 2011 avant de s'engager dans un processus de désarmement. "Dans son action plus significative, l'ETA a donné ses armes au peuple et laissé entre les mains de la société civile la responsabilité de son désarmement."

"Nous qui avons été militants de l'ETA, en ce qui nous concerne, nous voulons confirmer notre engagement à nous embarquer totalement dans cette tâche (...) avec la responsabilité et l'honnêteté de toujours" ETA

Actrice d'un "processus initié en 2010", la structure entend ouvrir un nouveau "cycle politique" au sein d'Euskal Herria, terme désignant le territoire dont elle réclame l'indépendance. "Euskal Herria est désormais face à une nouvelle occasion de fermer définitivement le cycle du conflit et de construire ensemble son futur. Il ne faut pas que nous répétions les mêmes erreurs, que nous laissions les problèmes pourrir. Cela ne serait que la source de nouveaux problèmes."

Les victimes de l'ETA en mal de reconnaissance... Du côté des victimes de l'ETA, la dissolution de l'ETA ne doit pas permettre que l'organisation "remette les compteurs à zéro." Une pétition, lancée dimanche de manière conjointe par une centaine de victimes et d'intellectuels, a recueilli 40.000 signatures. "La cruelle histoire de l'ETA ne peut pas rester impunie", arguent les auteurs. Les signataires exigent la reconnaissance des responsabilités de l'ETA et sollicitent la lumière sur les 358 crimes encore non élucidés. Le repentir récent de l'ETA n'a pas convaincu. "Ce n'est pas la fin de l'ETA que nous voulions (...) elle aurait dû être différente", a déclaré Consuelo Ordoñez, présidente du Collectif des victimes du terrorisme au Pays Basque (COVITE).





Cette décision signe la fin de l'ETA. Cependant, les expéditeurs lancent un avertissement. La dissolution n'annonce aucunement la fin du conflit opposant Euskal Herria à l'Espagne et à la France. "Cette décision ferme le cycle historique de 60 ans de l'ETA. Elle ne dépasse pas, en revanche, le conflit qu'Euskal Herria maintient avec l'Espagne et la France. Le conflit n'a pas commencé avec l'ETA et ne se termine pas avec la fin du parcours de l'ETA."

Ce nouveau cycle politique est contesté par les associations de victimes qui ne veulent pas que ce processus occulte le passé violent et terroriste de l'ETA.



La clé du conflit entre les mains de Madrid et Paris?

"La lutte d'ETA est définitivement terminée et les gestes qu'attend la société basque sont ceux qui doivent venir des états français et espagnol pour aider à apaiser, je pense notamment aux prisonniers basques" Jean-Noël "Txetx" Etcheverry Artisan du processus de paix et du désarmement de l'ETA à Bayonne

Pour Jean-Noël "Txetx" Etcheverry, un des artisans du processus de paix, il faut que l'Espagne et la France esquissent des gestes envers l'organisation.

Considérant la décision de l'ETA comme "une bonne nouvelle pour ceux qui ont à cœur de continuer sur le chemin de la paix", il estime cependant qu'il "faut des gestes forts" de la part des deux États. "La lutte d'ETA est définitivement terminée et les gestes qu'attend la société basque sont ceux qui doivent venir des Etats français et espagnol pour aider à apaiser, je pense notamment aux prisonniers basques", a-t-il précisé.

Le nationaliste irlandais et architecte du processus de paix nord-irlandais Gerry Adams a également indiqué que la balle était désormais dans le camp de Paris et Madrid. "Il existe maintenant une occasion unique de tourner le dos au conflit dans cette région. Il revient aux gouvernements français et espagnol de bâtir sur ces initiatives."

358 Nombre de crimes encore inexpliqués Les victimes des attentats appellent l'ETA à faire la lumière sur les 358 crimes encore non résolus à ce jour, dans une perspective de reconnaissance des responsabilités de l'organisme.

Néanmoins, le gouvernement espagnol a d'ores et déjà fait part de sa volonté de ne rien concéder. "Les membres de l'ETA n'ont rien obtenu pour avoir cessé de tuer, et ils n'obtiendront rien en échange d'une déclaration de ce qu'ils appellent une dissolution (...) Les forces de sécurité espagnoles continuent à poursuivre les terroristes là où ils se trouvent", a souligné Juan Ignacio Zoido, ministre de l'Intérieur espagnol.

Diario Hoy rapporte que le responsable politique a déclaré que "l'ETA devra payer pour ses fautes" car il n'y "aura aucun type d'impunité."