Le hacker le plus recherché d'Allemagne interpellé

Soulagement et incrédulité en Allemagne. Le hacker le plus recherché du pays a été écroué dimanche, puis remis en liberté. Mardi, le procureur a estimé qu’il n’y avait pas de risque de fuite de la part du jeune homme, un nerd de 20 ans qui vit chez ses parents à Homburg, dans la région de Francfort. Il aurait agi seul et sans motif politique. "Il dit avoir été agacé par les propos tenus en public par ses victimes, explique le porte-parole du département de lutte contre la cybercriminalité au parquet de Francfort, Georg Ungefuk. Il a avoué et regretté son geste."