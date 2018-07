Le harcèlement en ligne des journalistes s'amplifie

"On a beau avoir le cuir épais, à un moment, la cuirasse se fissure. On se sent broyé par cette volonté de détruire l’autre"

"On a beau avoir le cuir épais, à un moment, la cuirasse se fissure. On se sent broyé par cette volonté de détruire l’autre", déplore Pascal Wallart, chef d’agence du journal La Voix du Nord à Hénin-Beaumont, une ville française dirigée par Front national. Depuis que le journal a critiqué le FN, le harcèlement n'arrête plus.