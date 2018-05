Le journaliste italien Paolo Borrometi échappe de peu à un attentat de la mafia

L’opération avait été organisée dans les moindres détails. Le clan mafieux qui voulait abattre Paolo Borrometi, en même temps que les cinq agents de police qui le protègent nuit et jour, avait prévu la location d’une maison, le vol de plusieurs voitures et, enfin, une explosion grandiose, un véritable "enfer… comme pendant les années ‘90". Une référence directe aux années sombres d’une Sicile ensanglantée par Cosa Nostra, où, pour provoquer la mort des juges anti-mafia, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, des tonnes d’explosif défiguraient l’île.