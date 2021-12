Le lancement du train de nuit vers Berlin et Prague repoussé à l'été

La start-up collabore pour cette liaison avec la compagnie ferroviaire tchèque RegioJet. Comme annoncé en avril dernier, le train circulera trois fois par semaine , avec un départ en Belgique (depuis Bruxelles-Midi et Anvers-Central) les lundis, mercredis et vendredis.

La capitale tchèque Prague sera reliée en passant par les Pays-Bas et l'Allemagne (avec des arrêts à Berlin et Dresde notamment). Les voyages de retour seront prévus les dimanches, mardis et jeudis. Le tarif de ce train de nuit n’est pas encore arrêté, mais le but est qu'il reste concurrentiel par rapport aux trajets en avion.