Le mécanisme européen de stabilité déclenche une crise politique en Italie

Accusé de "haute trahison", le Premier ministre Giuseppe Conte a dû défendre la position de son gouvernement face au Parlement. La coalition gouvernementale est déchirée entre sa traditionnelle allégeance vis-à-vis de l’Union européenne et une âme populiste, antisystème et souverainiste.

La réforme du MES, négociée fin 2018 et qui devrait être définie mercredi prochain au cours d’une réunion de l’Eurogroupe, a, en effet, provoqué un véritable déchirement politique dans la péninsule et pourrait remettre en question la solidité, déjà aléatoire, du gouvernement jaune-rouge et la crédibilité de son premier représentant. Accusé d’avoir négocié "en cachette" cette réforme avec Bruxelles, en "trahissant la souveraineté nationale" et sans l’indispensable approbation du Parlement, Conte a défendu sa position avec fermeté.