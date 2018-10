Le ministre britannique du Brexit à Bruxelles pour un "face-à-face" avec Michel Barnier

A trois jours d'un sommet européen qui pourrait être décisif dans le règlement du divorce entre l'Union européenne et Londres, le ministre britannique en charge du Brexit est arrivé de manière impromtue à Bruxelles dimanche après-midi.

Le ministre britannique en charge du Brexit, Dominic Raab, est arrivé de manière impromtue à Bruxelles dimanche après-midi pour s'entrenir avec le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, à trois jours d'un sommet européen qui pourrait être décisif dans le règlement du divorce entre l'Union européenne et Londres.

Le conseil (sommet) européen des 17 et 18 octobre sera en grande partie consacré au Brexit. Il devait initialement marquer la fin des négociations entre Londres et Bruxelles, avant la sortie du Royaume-Uni de l'UE, prévue le 29 mars. Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a reconnu cependant qu'il était "extrêmement ambitieux" d'imaginer la conclusion d'un accord au cours du sommet.

La Première ministre britannique, Theresa May, réunira mardi, à la veille du sommet, ses principaux ministres pour évoquer notamment le devenir de la frontière entre la province britannique d'Irlande du Nord et la république d'Irlande, qui demeure une des difficultés majeures de ces négociations et divise le gouvernement.