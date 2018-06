Le ministre de l'Intérieur allemand met le feu au gouvernement Merkel

Le 22 mai disparaît une jeune fille de 14 ans, retrouvée morte deux semaines plus tard. La victime aurait été violée et assassinée par un réfugié irakien de 20 ans, qui a précipitamment fait ses valises avec ses parents et cinq frères et sœurs, direction Erbil dans la partie kurde de l’Irak. Deux jours plus tard, l’Irakien est de retour en Allemagne, à bord d’un avion Lufthansa, à l’issue d’une rocambolesque procédure d’expulsion négociée avec le gouvernement autonome du Kurdistan irakien, provoquant la colère de Bagdad.