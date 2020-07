Le nouveau gouvernement français attendu ce lundi

Une vingtaine de ministres, de "nouveaux talents" et des personnalités "venues d'horizons différents": la composition du gouvernement de Jean Castex, successeur d'Edouard Philippe, sera connue ce lundi. Et le président Macron s'exprimera le 14 juillet.

Selon l'Elysé, la nouvelle équipe sera annoncée lundi, avec "une vingtaine de ministres et de ministres délégués" . Selon un proche du chef de l'Etat, l'annonce devrait se faire "en deux temps", d'abord les ministres, puis les secrétaires d'État. L'entourage du chef de l'Etat a assuré qu'il y aurait "de nouveaux talents" et "des personnalités venues d'horizons différents".

Avec un appui socialiste? Ou...

L'ex-ministre socialiste et ancienne candidate à la présidentielle Ségolène Royal a assuré avoir été contactée samedi, ajoutant qu'une participation à ce gouvernement n'aurait de "sens" que si elle pouvait mener une politique "plus sociale, plus écologiste, plus démocratique". Face au démenti d'une source proche du chef de l'Etat, elle a fourni des échanges SMS qu'elle dit avoir eu avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. La patronne des députés socialistes Valérie Rabault, également contactée selon elle, a souligné que "la réponse est non", car "un débauchage ne constitue pas une politique". Et si des socialistes entraient au gouvernement, "ils s'inscriraient en dehors du parti".