Le pacte migratoire ne divise pas que la Belgique

Le pacte de la discorde

Le pacte de la discorde divise non seulement notre pays, mais toute l’Union européenne , à la veille d’élections importantes où la peur du migrant est agitée par les partis populistes. La position de la N-VA, membre du groupe européen des conservateurs, ne fait que refléter celle d’autres partis eurosceptiques de droite radicale et d’extrême droite. Pour preuve du caractère européen de cette crise, Marine Le Pen, la présidente du RN français et Steve Bannon, le gourou déchu de Trump, iront samedi au parlement flamand jeter de l’huile sur le feu.

L’opposition au texte gagne en force. L’Autriche, qui occupe la présidente tournante de l’UE, ne signera pas le pacte. Sous la pression du FPÖ, partenaire d’extrême droite au gouvernement, et fondé par d’anciens nazis, le chancelier Sebastian Kurz a fini par retirer son pays du processus mercredi dernier. L’Italie, où la Ligue est au pouvoir, ne signera pas non plus, de même que la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et la Bulgarie.