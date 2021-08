Le pari de la cryogénisation: "Même si la chance est infime, ça vaut le coup d'essayer"

Congeler son corps pour espérer revenir à la vie dans le futur. C’est le pari de la cryogénisation. Pratique interdite en Belgique, elle est tolérée dans quelques pays, notamment aux États-Unis et en Russie. Reportage à Moscou.

La directrice Valeria Oudalova reçoit les clients "en quête d'une vie éternelle" dans un petit local du centre de Moscou. Bienvenue chez Kriorus, l'une des rares entreprises au monde de cryogénisation (ou cryonie), procédé qui consiste à congeler des humains et des animaux juste après leur décès dans l’espoir que la science parviendra un jour à les ressusciter.

Le cadavre est refroidi par pallier jusqu'à -196°, un processus qui demande une dizaine de jours au total.

Derrière le bureau, un mannequin grandeur nature - allongé sur une table dans une boîte rectangulaire - sert pour les démonstrations. "Je vous présente Anastassia, dit Valeria Oudalova en caressant les cheveux noirs de la poupée couverte d'un fin tissu gris argenté, c'est un prénom d'origine grecque, cela signifie "renaissance" ou "résurrection", sourit-elle. Deux tubes verts sortent de chaque côté du cou. "On installe des canules - une dans l'artère et l'autre dans la veine - pour retirer tout le sang de l'organisme, qu'on remplace ensuite par un liquide cryoprotecteur. Cette étape, appelée vitrification, empêche la cristallisation des cellules et permet de conserver les corps sans dommage", détaille la dynamique et enjouée sexagénaire en replaçant ses longs cheveux noirs derrière l'épaule. Le cadavre est ensuite refroidi par pallier jusqu'à -196°, un processus qui demande une dizaine de jours au total.

À ce jour, Kriorus a cryogénisé 80 personnes et 45 animaux. L'entreprise russe propose deux variantes: 30.000 euros pour le corps entier, 12.000 euros pour le cerveau uniquement.

30.000 euros À Moscou, une cryogénisation coûte l'équivalent de 30.000 euros.

Au mur, parmi les multiples tableaux présentant des certificats et récompenses de la société Kriorus, la photo de Valeria Oudalova aux côtés d'un monsieur âgé attire l'œil. Il s'agit du physicien américain Robert Ettinger, fondateur dans les années 1970 de la première société de cryogénisation de l'histoire: Cryonics Institute aux États-Unis. "C'était un pionnier. Il a écrit un livre intitulé 'La perspective de l'immortalité', publié dès 1962, relate la directrice de Kriorus. Il s'est fait cryogénisé et ses deux épouses aussi. Tout le monde se demande comment il va gérer cela quand ils seront tous de retour!", plaisante-t-elle.

Stockage vertical

Pour le stockage, Kriorus dispose de quatre gros "vases Deware", cuves cylindriques blanches offrant une très bonne isolation thermique. À l'intérieur, les corps placés dans un sac de couchage spécial – dont la matière résiste au froid extrême – sont plongés dans l'azote liquide et suspendus verticalement, tête en bas. Des conteneurs gris plus petits sont utilisés pour conserver les cerveaux et les animaux. "On doit recharger les cuves en azote régulièrement", précise Valeria Oudalova en faisant défiler sur son ordinateur les photos des installations de Kriorus.

Situées non loin de la ville de Serguei Possad et de son monastère du XIVᵉ siècle, à environ soixante-dix kilomètres de la capitale russe, il n'est malheureusement pas possible de les visiter en ce moment, car la société est en plein déménagement. Une opération extrêmement complexe qui va durer plusieurs semaines. "Nous avons construit un hangar plus spacieux dans la région de Tver. C'est une nouvelle étape de notre développement. Mais déménager est un vrai casse-tête, car il est impossible de déplacer les Deware tels quels en raison de l'état des routes en Russie en dehors des grandes villes. Il nous faut déménager les corps un à un", souligne Valéria Oudalova.

Cette physicienne de formation a toujours trouvé la mort "injuste et inutile". "Dès l'âge de 15 ans, j'ai écrit un petit essai sur l'immortalité", se remémore-t-elle. En 2005, elle rejoint un petit groupe de transhumanistes russes, qui défend l'idée que la vie devrait être éternelle.

Les tarifs en Russie sont beaucoup moins élevés que ceux pratiqués aux États-Unis, où il faut débourser 200.000 euros pour congeler son cadavre.

Les avancées scientifiques actuelles ne permettant pas d'être immortel, la cryogénisation leur apparaît comme une alternative intéressante à explorer. C'est ainsi que la société Kriorus voit le jour en mai 2006. "Au départ, c'était pour nous et nos proches. Finalement, on a rédigé un communiqué de presse. Les médias sont venus, ils montraient beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme et les clients ont commencé à affluer", relate Valeria Oudalova. À ce jour, environ 500 personnes ont signé des contrats de cryogénisation avec Kriorus qui compte des clients de toutes nationalités. Il faut dire que les tarifs en Russie sont beaucoup moins élevés que ceux pratiqués aux États-Unis, où il faut débourser 200.000 euros pour congeler son cadavre.

Une mort moins effrayante

Client chez Kriorus depuis une dizaine d'années, Igor Nezovibatko a connu une crise existentielle vers l'âge de 47 ans. "J'ai réalisé que la vie est courte. Ce sentiment que j'allais mourir bientôt a commencé à me gâcher l'existence, je perdais le goût et la joie de vivre", révèle ce coach personnel renommé dans son appartement cosy offrant une belle vue sur le parc Ekaterinski à Moscou. Il commence alors à s'intéresser aux thèses de prolongation de la vie et rencontre Valérie Oudalova et Danil Medvedev, deux des membres fondateurs de Kriorus. La perspective de se faire cryogéniser le rassure beaucoup. "J'ai toujours peur de la mort, je ne veux pas mourir, mais la mort me paraît moins effrayante ainsi. Même si la chance que je revive est infime, ça vaut le coup d'essayer", estime-t-il.

Pour une cryogénisation réussie, il faut aller vite: le délai après la constatation du décès clinique ne doit pas dépasser 14h.

"Si je meurs, Kriorus a tout préparé". Toujours dans son portefeuille, une petite plaque métallique indique son nom et le numéro de la société à appeler d'urgence en cas de décès. Car pour une cryogénisation réussie, il faut aller vite: le délai après la constatation du décès clinique ne doit pas dépasser 14h. Pour les clients qui ne sont pas à Moscou au moment fatidique, Kriorus dispose de partenaires dans différentes villes de Russie, préparés à utiliser une technique d'embaumement particulière permettant de conserver le corps dans de bonnes conditions en attendant sa congélation.

Un plan B

Collectionneur d'art moscovite, Alexeï Tourtchine, 47 ans, a fait cryogénisé le cerveau de sa mère Ksenia Boguemskaya, ex-directrice adjointe des travaux scientifiques au Musée des Beaux-arts Pouchkine de Moscou. "En 2010, elle a eu un cancer et on a su tout de suite que la situation était critique. Il ne lui restait que quelques mois à vivre. Au départ, elle a rejeté complètement l'idée de la cryogénisation puis elle m'a dit: je vois que c'est important pour toi, je veux bien le faire pour toi. "Au moment du décès, il préfère ne pas rendre cette information publique. Il fait transférer le corps dans un hôpital du Nord-Est de Moscou pour retirer le cerveau, qui est conservé depuis chez Kriorus. Il organise ensuite des funérailles avec le corps selon un rituel chrétien classique.

Grand lecteur de science-fiction et de romans fantastiques, ce père de famille, qui a également signé un contrat avec Kryorus de cryogénisation du cerveau pour lui-même et sa femme, est un transhumaniste convaincu. "On ne devrait pas mourir et on devrait tout faire pour prolonger la vie." Sur son tee-shirt, un schéma représente les 4 scénarios potentiels pour atteindre l'immortalité. "La cryogénisation est le Plan B. C’est-à-dire que si on n'y parvient pas grâce aux technologies actuelles (le Plan A), on se fait cryogéniser en attendant que la science évolue."

"La cryogénisation n'a rien de mystique, elle ne contredit pas les connaissances scientifiques." Valeria Oudalova Directrice de Kriorus

Arnaque ou croyance fantasque? Pour Valeria Oudalova, il ne fait aucun doute que les techniques futures comme les nanorobots permettront de ranimer et guérir les clients cryogénisés. "La cryogénisation n'a rien de mystique, elle ne contredit pas les connaissances scientifiques. Nous garantissons la conservation, la seule incertitude concerne le délai qu'il faudra attendre pour les faire revivre: 30, 50, 100 ans..." Une incertitude qui rend le modèle économique très incertain. "Notre but n'a jamais été de faire du profit", rappelle la Directrice de Kriorus ».