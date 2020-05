Le parvis de Notre-Dame est rouvert

Le parvis de Notre-Dame de Paris, fermé au public depuis l'incendie de la cathédrale il y a plus d'un an, a rouvert ce dimanche.

Le parvis de Notre-Dame de Paris a rouvert ce dimanche. En raison de l'incendie du 15 avril 2019 , le parvis et la rue du Parvis avaient subi une pollution au plomb ayant entraîné une fermeture immédiate du site. Le préfet de police de Paris a autorisé la réouverture des deux lieux mais des prélèvements et un nettoyage régulier seront effectués.

Des Parisiens sont venus spécialement, comme Stéphanie Cadillon, bibliothécaire: "Notre-Dame, c'est notre emblème, plus que la Tour Eiffel. On voulait voir ce qui avait changé... On trouve qu'elle a rétréci", a-t-elle dit. Paul Lafuente, étudiant dans la capitale venu de Nouvelle-Calédonie, témoigne également: "On voit Notre-Dame de loin depuis des mois, ça fait bizarre de revenir sur le parvis".