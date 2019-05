Le patron d'Alibaba "inquiet des inquiétudes" de l'Europe

En visite à Paris au salon des start-up Vivatech, le patron d'Alibaba Jack Ma s'est dit inquiet au sujet de l'Europe et plus précisément des inquiétudes qu'avaient les Européens à l'égard de son groupe.

Aux débuts d'Alibaba, "nous n'avions pas beaucoup de règles et lois, la plupart des responsables ne savaient pas comment faire des règles et lois pour Internet parce que personne ne savait à quoi ressemblait Internet", a exposé l'excentrique dirigeant d'entreprise sur la grande scène du salon des start-up Vivatech, qui se tient de jeudi à samedi à Paris. "Ca nous a laissé une chance de grandir rapidement".

"L'Europe? Très intéressant", a poursuivi celui qui laissera en septembre la présidence d'Alibaba à son directeur général, Daniel Zhang. "Vous avez des règles et lois si parfaites... Ce que tout le monde doit faire, c'est suivre ces règles et lois, et s'ils commencent à s'inquiéter, ils font des règles et lois. Mais quand on a un problème, on commence par résoudre le problème!", a-t-il encore exposé en ajoutant que, contrairement à l'Europe, "l'Afrique ne l'inquiète pas, l'Asie ne l'inquiète pas".