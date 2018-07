Le président Juncker prêt à croiser le fer avec Trump

Le président de la Commission européenne reconnaît ses problèmes de santé et demande du "respect". Mercredi prochain, il affrontera Donald Trump à Washington sur les questions commerciales.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker est apparu ce mercredi déterminé à en découdre avec Donald Trump sur les questions commerciales. Les deux hommes se rencontrent le 25 juillet prochain à Washington. Ils discuteront, entre autres, des droits de douanes sur les voitures.

Les relations entre les deux zones sont très tendues. Ces derniers jours, le président Trump n’a pas ménagé les Européens, que ce soit en politique de défense ou en commerce, allant jusqu’à les traiter d’"ennemis" avant sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine.

"Nous continuerons de répondre du tac au tac aux provocations qui peuvent nous être lancées, a dit Jean-Claude Juncker lors d’un point presse. Je voudrais faire comprendre au Président des Etats-Unis, et j’ai déjà essayé mais sans grand succès, que lorsqu’il s’agit du commerce, l’UE, son marché intérieur et son marché unique forment une unité indivisible (…) et que tous les efforts pour diviser l’Union européenne sont vains."

Problèmes de santé

Le président de la Commission n’a pas apprécié les accusations d’ébriété à son égard, appelant les journalistes au "respect".

"J’ai des problèmes de santé qui ne concernent que moi." Jean-Claude Juncker président de la Commission européenne

Mercredi dernier lors d’un dîner donné en marge du sommet de l’Otan, il était apparu chancelant, devant être soutenu par des dirigeants européens à plusieurs reprises, dont le très robuste président ukrainien Petro Porochenko. Des vidéos raillant Juncker ont circulé sur les réseaux sociaux. L’extrême droite autrichienne s’est emparée du débat pour réclamer sa démission.

"J’ai des problèmes de santé qui ne concernent que moi", a-t-il martelé lors du point presse. Il a rappelé qu’il n’était pas en état d’ébriété mais souffrant d’un mal de dos. "C’était vrai mercredi dernier, c’est vrai ce matin, et ce sera vrai encore ce soir et demain. Je vous demande de faire preuve de respect et de ne pas vous occuper de ces questions accessoires".

Après les événements de mercredi dernier, le porte-parole de la Commission européenne a expliqué que le président Juncker était atteint de sciatique, ce qui l’empêche de marcher.

335 milliards pour le plan d’investissement

Si Jean-Claude Juncker éprouve des difficultés à marcher, le plan d’investissement portant son nom avance plus vite que prévu. D’après les derniers calculs de la Commission européenne, le "plan Juncker" atteint 335 milliards d’euros d’investissement.

"Je voudrais faire comprendre au Président des Etats-Unis, et j’ai déjà essayé mais sans grand succès, que lorsqu’il s’agit du commerce, l’UE, son marché intérieur et son marché unique forment une unité indivisible (…) et que tous les efforts pour diviser l’Union européenne sont vains." Jean-Claude Juncker président de la Commission européenne

Ce plan, imaginé en 2016 par Juncker et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a produit l’effet de levier escompté, au départ d’un montant de 21 milliards d’euros investis par les institutions européennes, 16 milliards venant de la Commission et 5 milliards de la BEI.